Грузия уличила Саакашвили в причастности к убийству Патаркацишвили

Подготовка убийства бизнесмена Бадри Патаркацишвили была санкционирована бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру страны.

В ведомстве полагают, что предпринимателя и соратника Бориса Березовского могли отравить неким «веществом, которое вызвало эффект естественной смерти». По данным ведомства, «на основании указа суда, по факту превышения служебных полномочий и подготовки убийства в отягчающих обстоятельствах, задержаны бывшие чиновники МВД Г.М., Л.К. и Р.Ш».

В прокуратуре добавили, что еще у одного обвиняемого по делу — некоего гражданина Е.Ц. — во время обыска было найдено записывающее устройство. На нем было две записи, датированные февралем 2007 года, где содержалась информация о подготовке убийства. «Во время разговора Г.Д. подтверждает, что вопрос подготовки убийства санкционирован Михаилом Саакашвили, так как Бадри Патаркацишвили был их политическим оппонентом и врагом руководства. Согласно записи, также установлено, что ликвидацию должен был осуществить ДКБ», — уточнили в ведомстве.

На второй записи были зафиксированы переговоры об условиях ликвидации бизнесмена, устанавливалось его окружение и маршрут передвижения. Говоря о способах убийства, бывшие чиновники упомянули «отравление таким веществом, которое бы вызвало эффект естественной смерти».

Бизнесмен Бадри Патаркацишвили, ушедший в оппозицию при Саакашвили, умер 12 февраля 2008 года в своем доме в городе Лезерхед в графстве Суррей. Изначально британские власти сочли это подозрительным, однако спустя время причиной его смерти назвали сердечный приступ. За несколько месяцев до смерти бизнесмен начал активно заниматься политикой и предлагал свою кандидатуру на президентских выборах.

В марте 2018 года после отравления Скрипалей власти Великобритании начали говорить о необходимости эксгумировать тела бизнесменов, смерть которых вызвала подозрения. На предмет возможного отравления собирались проверить останки Бадри Патаркацишвили и Александра Перепеличного.

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