Посетитель зоопарка обронил очки в вольер с тигром и полез их доставать

Посетитель зоопарка Окленд в штате Калифорния перелез через ограду и приблизился к загону со львом. Инцидент попал на видео, сообщает ABC7 News.

На кадрах видно, как мужчина перелез через ограждение и уже собирался спускаться к клетке, но увидел приближение животного и остановился. За его действиями наблюдала толпа людей. По словам одного из очевидцев, сотрудник зоопарка отругал посетителя и наказал больше так не делать.

«Он перепрыгнул через перила, тигр бросился в его сторону, и тот перепрыгнул обратно. Я слышал, как кто-то говорил, что мужчина уронил очки. Но когда он вернулся за ограждение, в руках у него ничего не было», — отметил один из наблюдателей.

В этот момент тигр начал заметно волноваться и кружил по вольеру.

Позднее зоопарк опубликовал заявление, в котором попросил посетителей не подвергать свои жизни опасности и избегать подобных ситуаций.

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