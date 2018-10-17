Британия нашла управу на взрастившие малолетних преступников школы

В Великобритании школы призовут к ответу за исключение неуправляемых учеников, поскольку подобные меры, по мнению экспертов, ведут к росту детской преступности. Такое заявление сделали в министерстве образования страны, пишет The Telegraph.

Ведомство внесет изменения в законодательство, чтобы отвадить школы от исключения «трудных» подростков ради высоких учебных показателей. Отмечается, что за последние несколько лет увеличилось число несправедливо выгнанных детей. При этом власти обеспокоены тем, что некоторых школьников лишают возможности получать знания, чтобы не понижать общий рейтинг учебного заведения.

Министр образования Великобритании Дэмиан Хайндс указал, что поддерживает учителей, которым приходится быть строгими с теми, кто подрывает учебных процесс. Однако исключение должно быть лишь крайней мерой, подчеркнул он.

Газета пишет, что число исключенных детей уменьшилось вдвое за период с 2006-2007 по 2012-2013 учебные года. Однако за последние три года этот показатель вырос на 40 процентов.

О том, что исключения из школ, вероятно, усиливают рост преступности среди несовершеннолетних, говорилось в апрельском докладе МВД. По мнению экспертов, оставшиеся без возможности посещать уроки дети более подвержены попаданию в преступные банды и наркобизнес.

Согласно исследованию The Telegraph, в районах, где выгоняют больше всего учеников, уровень детской преступности наиболее высок. Кроме того, за последние четыре года также на 65 процентов выросло число детей, которые носят с собой нож или другое оружие.

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