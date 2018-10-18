Мошенник в одиночку обдурил тысячи людей и обогатился

Сетевой мошенник единолично обхитрил более 10 тысяч пользователей, украв у них в общей сумме около 24 тысяч долларов (1,57 миллиона рублей). Об этом сообщают аналитики «Доктор Веб» в своем блоге.

Киберпреступник действовал под несколькими никами, включая Investimer, Hyipblock и Mmpower. По словам экспертов, мужчина промышлял на рынке криптовалют и использовал множество коммерческих вирусов, бэкдоров и загрузчиков: всего более 15 различных инструментов.

Исследователи выяснили, что чаще всего мошенник имел дело с Dogecoin. Чтобы воровать криптовалюту, злоумышленник копировал сайты онлайн-бирж и предлагал жертвам установить специальную программу-клиент, без которой работа с сервисом якобы была невозможна. Однако под видом приложения пользователи устанавливали на свои компьютеры троянцы, которые передавали хакеру аккаунты и пароли пострадавшего.

Investimer также сдавал в аренду несуществующий пул для майнинга Dogecoin. Под видом приложения-клиента маскировались вирусы. Эксперты также рассказали про идентичный ресурс мошенника, посвященный Etherium. По словам аналитиков, киберпреступник использовал множество других схем для обмана пользователей, в том числе поддельные онлайн-казино и финансовые пирамиды.

16 октября премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что из-за хакеров страна потеряла около 600 миллиардов рублей в 2017 году. Политик назвал эту сумму фантастической.

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