Москвич попытался продать на Украину запчасти от истребителей и попался

Суд приговорил жителя Москвы к трем годам колонии общего режима за попытку продать на Украину запчасти для боевых самолетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области.

Следствием было доказано, что Блинов А. занимался контрабандой запчастей для двигателей самолетов Су-27 и МиГ-29, похищенных с российских предприятий ОПК. Обвиняемый полностью признал свою вину, дело рассматривалось в особом порядке.

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При задержании у обвиняемого в июне 2017 года были обнаружены 340 тысяч рублей — оплата за запчасти и предоплата за следующую поставку.

В феврале 2016 года в прокуратура Московской области выявила попытку продажи на Украину двигателей списанных авиационных управляемых ракет. Технику, направленную на утилизацию пытались транспортировать для реализации покупателю из-за границы. Часть средств от сделки были обналичены и отмыты через фиктивные организации. Объем ущерба прокуратурой оценен в 62 миллиона рублей.

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