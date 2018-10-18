Появились первые снимки из колледжа после нападения керченского стрелка

Агентство Ruptly опубликовало фотографии из Керченского технологического техникума после нападения 18-летнего студента Владислава Рослякова. На кадрах видны следы крови и разрушительные результаты взрывов.

По последним данным, в бойне погибли 21 человек (включая нападавшего), еще около 50 получили травмы и ранения.

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