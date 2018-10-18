Спутанный с керченским стрелком подросток рассказал о травле

Youtube / kerchnettv

На YouTube-канале Kerchnettv oпубликовано видео с подростком Владиславом Дивизом из Керчи, которого в первое время приняли за Владислава Рослякова, напавшего на политехнический колледж. Молодой человек, его мать и девушка рассказали об угрозах расправы, поступавших по телефону и через соцсети и о задержании полицейскими.

«Я была на работе, а потом интернет у меня начал просто с ума сходить, — рассказала мама Владислава. — Я начала читать все сообщения. Там были угрозы с расправами. Я сначала не поняла, в чем дело. Потом, конечно, поняла. Произошел теракт, и кто-то подшутил над моим ребенком».

По словам женщины ошибка произошла из-за того, что в социальной сети «ВКонтакте» ее сын общается под ником Влад Рейх.

«Матери моей писали с угрозами, девушке моей писали с угрозами... Я свои фотографии увидел по телевизору, что я террорист», — отметил сам Владислав.

После этого он с матерью обратился в полицию с заявлением об угрозах и обвинениях в свой адрес. Семья собирается добиться компенсации морального ущерба от тех, кто первым разместил и распространил информацию о подростке, как об убийце.

Мать девушки Владислава рассказала, что из-за предполагаемой связи с напавшим на колледж их на два часа задержала полиция.

В злополучном учебном заведении молодой человек не учится. Внешне на убийцу он не похож.

17 октября в Керченском технологическом техникуме четверокурсник Владислав Росляков взорвал несколько бомб и стал расстреливать людей из принесенного с собой ружья, после чего совершил самоубийство. В результате нападения погибли 20 человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!