Кремль отреагировал на призывы ужесточить продажу оружия в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложения об ужесточении правил продажи оружия после массового убийства в крымском учебном заведении. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 18 октября.

«В эмоциональном плане призывы ужесточить продажу оружия в России после трагедии в Керчи понятны, но сначала надо проанализировать произошедшее», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что керченские события свидетельствуют об опасной тенденции, которую надо тщательно изучить и уже после этого принять предупреждающие меры. «Сиюминутные, какие-то импульсивные действия объяснимы, но они вряд ли помогут делу. Здесь нужен очень серьезный и системный подход», — заключил пресс-секретарь главы государства.

Накануне в Керченском технологическом техникуме произошла серия взрывов. Студент 4-го курса, 18-летний Владислав Росляков взорвал несколько бомб и расстрелял учеников и преподавателей. В результате погибли не менее 20 человек, пострадали около 50 человек.

Сразу после случившего президент Владимир Путин поручил обеспечить срочную транспортировку тяжело пострадавших в ведущие лечебные учреждения России.

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