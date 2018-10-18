Путин отреагировал на сравнение Трампа с тетеревом

Президент России Владимир Путин не считает, что его американский коллега Дональд Трамп не умеет слушать. Об этом он заявил на ежегодном заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи в четверг, 18 октября. Прямая трансляция встречи ведется на сайте организации.

«Я не разделяю мнения тех, кто говорит, что он токует как тетерев и не слышит никого. Это неправда», — сказал он.

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По словам российского лидера, Трамп не только слышит, но и реагирует на аргументы. Путин добавил, что между ними происходит «профессиональный диалог», и отметил, что это нормально, когда собеседники расходятся во мнениях.

Первая полноформатная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина прошла 16 июля в президентском дворце в Хельсинки. Она продлилась почти четыре часа. Стороны заявили, что остались довольны переговорами.

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