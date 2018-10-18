Подмосковье получило Гран-при агровыставки «Золотая осень»

Правительство Московской области завоевало 22 медали и Гран-при агропромышленной выставки «Золотая осень». Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве в четверг, 18 октября.

«18 медалями наградили за участие племенных и товарных хозяйств, организаций по племенному животноводству», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин.

В мероприятии приняли участие более 30 местных сельхозпроизводителей. Заместитель председателя правительства Мособласти Денис Буцаев отметил, что главная награда конкурса получена за вклад в развитие сельского хозяйства на территории страны.

Он также напомнил, что в ходе мероприятия были подписаны важные инвестиционные соглашения. Ожидается, что после их реализации в области появится порядка трех тысяч новых рабочих мест.

Стенд Московской области 10 октября оценил председатель правительства России Дмитрий Медведев.

