50 подмосковных сыроваров примут участие в фестивале «Золотая осень»

Около 220 сортов сыра из Московской области смогут попробовать гости гастрономического фестиваля «Золотая осень», в мероприятии принимают участие 50 подмосковных сыроваров, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 3 октября.

«Сегодня на сырные дни в рамках ежегодного гастрономического фестиваля "Золотая осень" приехали еще около 20 сыроваров Московской области. Это уже второй заезд. Они привезли порядка 100 сортов сыра. К началу фестиваля 28 подмосковных сыроваров представили гостям праздника около 120 сортов», — рассказал Разин.

Министр напомнил, что Московская область занимает второе место по производству сыра в России с начала 2018 года.

Также Разин сообщил, что конкурс по предоставлению грантов на поддержку производителей сыра состоится 5 октября в Минсельхозпроде. На поддержку сыроваров в этом году из регионального бюджета выделено 100 миллионов рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил успехи подмосковных сыроваров. По его словам, эта область сельского хозяйства в последнее время активно развивается. Он также анонсировал создание на территории области кластера компаний по производству сыра и переработке сырной продукции. Проект позволит привлечь масштабные инвестиции, а также открыть рабочие места, добавил глава региона.