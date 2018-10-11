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Воробьев анонсировал открытие новых рабочих мест

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Еще 2,5 тысячи человек смогут трудоустроиться в Подмосковье благодаря открытию распределительного центра интернет-магазина в Солнечногорском районе, заявил губернатор Андрей Воробьев. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 11 октября.

«Центр позволит 2,5 тысячам человек обрести работу, это очень важно, это налоги», — сказал Воробьев, напомнив, что проект реализован при содействии правительства Московской области.

Накануне министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин сообщил, что в результате подписания соглашений в рамках всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень-2018» в регионе может появиться порядка трех тысяч рабочих мест.

Воробьев неоднократно говорил о важности привлечения инвестиций с точки зрения создания работки мест. 9 октября, выступая на агровыставке, губернатор заявил, что объем инвестиционного потока в 2018 году может составить более 800 миллиардов рублей.

По его словам, за годы власти выработали эффективные механизмы взаимодействия с бизнес-сообществом. В частности, речь идет о создании выгодных налоговых условий для предпринимателей. Воробьев заверил, что правительство продолжит активную работу по повышению инвестиционной привлекательности региона.

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