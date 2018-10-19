Мемы про еду признали опасными

Британские исследователи из университета Лафборо заявили, что мемы про еду могут способствовать кризису ожирения и наносить вред подросткам в значительных масштабах. Об этом сообщает CNN со ссылкой на письмо в британский парламентский комитет.

По словам ученых, многие мемы несут в себе опасные сообщения и освещают нездоровые привычки в еде.

«Значительное количество людей в Twitter делятся связанными со здоровьем интернет-мемами как с положительным, так и с отрицательным посылом», — написали эксперты, отметив, что многие картинки «содержат неприемлемые материалы».

К письму исследователи приложили пример потенциально опасного мема — фотографию ребенка с избыточным весом и надписью «Бесплатное питание? Я в деле». Кроме того, ученые были обеспокоены мемом, на котором изображено человекоподобное тело, собранное из изображений пицц, гамбургеров и сосисок вместо конечностей. Оно сидело рядом с обычными людьми, а надпись под ним гласила «Я».

«Подавляющее большинство подростков демонстрируют мало эмоций, если таковые вообще имеются, когда делятся этими мемами», — отметили представители университета.

Ученые также написали, что британская медицина тратит миллиарды фунтов стерлингов на лечение последствий нездорового образа жизни. Опасность ненадлежащих сообщений о здоровье, которые содержатся в мемах, может быть способствующим фактором, считают эксперты.

Ранее исследователи из Великобритании выяснили, почему дети любят делиться мемами о холокосте и изнасилованиях. По данным ученых, таким образом школьники пытаются повысить свой статус среди сверстников.

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