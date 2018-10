Лили Аллен обнаженной представила поклонникам альбом «Без стыда»

Британская певица Лили Аллен вышла к фанатам для автограф-сессии без лифчика в прозрачном топе. Об этом сообщает Mirror в пятницу, 19 октября.

Отмечается, что артистка предстала перед поклонниками обнаженной после концерта в Новом Орлеане, штат Луизиана. Аллен устроила гастроли по Соединенным Штатам в поддержку своего нового альбома No Shame («Без стыда»).

Артистка опубликовала в Instagram фотографии, на которых предстала в том же одеянии.

SHOW 8: #NOSHAMEUSA 🚫🙈 Фото опубликовано @lilyallen

Лили Аллен — 33-летная певица и актриса. Известна такими песнями, как Smile, Fuck You, Not Fair и другие. Ее четвертый студийный альбом No Shame вышел в июне 2018 года.

