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Порноактер встал на сторону обвиненного в изнасиловании Роналду

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Рокко Сиффреди

Итальянский порноактер Рокко Сиффреди не верит, что португальский форвард Ювентуса Криштиану Роналду кого-либо насиловал. Его слова приводит El Mundo Deportivo.

«Мне не верится, когда девушки рассказывают, мол, их изнасиловал кто-то знаменитый. Это большая редкость», — отметил Сиффреди.

«Не думаю, что Роналду такой монстр и мог кого-то изнасиловать. Он не ублюдок», — добавил он.

9 октября адвокат обвинившей Роналду в изнасиловании американки Кэтрин Майорги Лесли Стовалл сообщил, что еще две девушки считают, что над ними надругался португалец. До этого юрист уже упоминал об очередной пострадавшей. Таким образом, общее число женщин, пострадавших от действий португальца, со слов Стовалла, выросло до четырех.

Майорга первой публично выступила с обвинениями в изнасиловании в адрес нападающего сборной Португалии. По словам американки, инцидент произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Женщина утверждала, что спортсмен выплатил ей за молчание 375 тысяч долларов. Сам Роналду отверг обвинения. На фоне скандала он пропустил игры национальной команды.

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