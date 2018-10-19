Toyota поддержала фильм про жителей севера

В Москве в Центре документального кино состоялся премьерный показ документального фильма режиссера Ильи Поволоцкого «Северяне», снятого при поддержке компании Toyota. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру», побывавший на показе фильма.

Картина состоит из трех эссе, повествующих о рабочих буднях троих формально не связанных между собой людей: командира звена полярной авиации, капитана буксира Мурманского торгового порта и бригадира лесозаготовительной артели. У каждого из героев проекта есть свой Toyota Land Cruiser: Land Cruiser Prado, Land Cruiser 100 и Land Cruiser 60.

Съемки фильма проходили в разных уголках Кольского полуострова. По признанию режиссера, команда проекта не ставила своей целью рассказать все о Севере: важнее было передать атмосферу, состояние и течение времени, предоставить зрителю возможность наблюдать и обдумывать вещи, происходящие на экране.

С каждым из героев команда проекта провела около 10 дней. Режиссер и съемочная группа сопровождали северян ежедневно.

«Для нас, как для бренда, важно не только предлагать лучшие автомобили, но и постоянно вдохновлять наших клиентов. Но в нашей большой стране множество людей не стремятся быть героями, не ищут рекордов, однако их ежедневная рутина — уже подвиг. Именно о таких настоящих людях, владельцах Toyota Land Cruiser, этот проект», — прокомментировала участие Toyota в проекте директор департамента маркетинга ООО «Тойота Мотор» Татьяна Халявская.

Ранее Toyota была названа самым популярным брендом среди владельцев праворульных машин, По итогам первого полугодия на территории России зарегистрировано около трех с половиной миллионов легковых автомобилей с правым расположением руля, и свыше половины (57 процентов) составляют машины марки Toyota.

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