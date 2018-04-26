Начались продажи новой Toyota Camry

Продажи Toyota Camry нового поколения начались в России. Презентации новинки для клиентов проходят в дилерский центрах, начиная с 20 апреля. Гости мероприятий имеют возможность среди первых познакомиться с машиной и записаться на тест-драйв. Об этом сообщает пресс-релиз компании, присланный в редакцию «Ленты.ру».

Camry восьмого поколения построена на принципиально новой платформе TNGA — Toyota New Global Architecture. Она позволила улучшить абсолютно все потребительские свойства автомобиля от ездового комфорта и управляемости до безопасности и шумоизоляции.

Кроме того новое поколение Toyota Camry отличается самым богатым уровнем оснащения за всю историю модели. В список оборудования входят полностью светодиодная оптика, самый большой в сегменте проекционный дисплей, полноценный 3-зонный климат-контроль с независимой зоной задних пассажиров, система беспроводной индукционной зарядки для гаджетов стандарта Qi, мультимедийная система нового поколения с премиальной аудиосистемой JBL, Toyota Safety Sense 2.0 с уникальным функционалом, система кругового обзора, функция распознавания пешехода в камере заднего вида, полный зимний пакет и многое другое.

Фото: Toyota 1 /3

Цены на седан стартуют с отметки в 1 миллион 399 тысяч рублей, что делает Toyota Camry доступной для приобретения по государственным программам льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». В рамках этих программ клиенты могут приобрести модель со скидкой 10 % в кредит от АО «Тойота Банк». За 18 дней, прошедших с момента начала приема заказов, дилеры оформили около 1800 контрактов на покупку машины.

Toyota Camry присутствует на российском рынке с 2002 года. За это время официальные дилеры марки продали более 350 000 экземпляров модели. Из них 241 151 машин сошли с конвейера завода Toyota в Санкт-Петербурге — Camry стала первой машиной японской марки, чье производство развернули в России. За это время доля машины в бизнес-классе выросла с 2 процентов до 40 процентов.

