Пожар на металлургическом заводе во Владикавказе локализовали

Пожар на металлургическом заводе «Электроцинк» во Владикавказе локализовали на площади 4,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

«Идет работа по выяснению причин возгорания, при этом угрозы выбросов с предприятия нет», — говорится в сообщении.

Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано. В санитарно-защитной зоне «Электроцинка» работают сотрудники Росприроднадзора, они берут пробы воздуха для дальнейшего исследования. Кроме того, на самом заводе установлена автоматизированная система мониторинга атмосферы, которая каждые 20 минут передает данные в ряд природоохранных организаций.

Ранее сообщалось, что в ликвидации пожара задействованы 146 человек и 42 единицы техники, в том числе пожарный поезд из соседней Кабардино-Балкарии. В правительстве Северной Осетии уточняли, что эвакуация населения не планируется, утечки опасных веществ не зафиксировано.

Пожар на одном из ведущих российских предприятий цветной металлургии «Электроцинк» произошел в ночь на воскресенье, 21 октября. Возгорание началось в электролитном цехе, частично обрушилась крыша на площади 612 квадратных метров и стена цеха. Погиб один пожарный, жертв среди персонала предприятия нет.

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