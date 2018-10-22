Экомарафон по сбору макулатуры стартовал в Подмосковье

Экомарафон по сбору макулатуры стартует в Подмосковье в понедельник, 22 октября, сообщила региональный министр по социальным коммуникациям Ирина Плещева. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Победители экомарафона получат сертификаты о сохранении природных ресурсов и призы — саженцы кустов и деревьев для озеленения территории городских округов и районов», — сказала Плещева.

По ее словам, цель экомарафона — предотвращение попадания отходов в окружающую среду и вовлечение их в хозяйственный оборот. Кроме того, добавила она, сдача во вторичную переработку макулатуры позволит экономить природные ресурсы, а также способствует развитую на территории региона культуры раздельного сбора мусора.

В результате весеннего экомарафона удалось направить на переработку около 40 тонн вторичного сырья. В акции тогда приняли участие порядка 40 муниципалитетов.

Мероприятие под названием «Сдай макулатуру – спаси дерево!» пройдет в четыре этапа. Централизованный вывоз макулатуры из муниципальных образований будет организован с 12 ноября по 14 декабря. Ранее пройдет регистрация участников, уточняется на сайте областного правительства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье одним из первых регионов внедрит новый экостандарт обращения с отходами.