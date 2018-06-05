Власти Подмосковья собрались снизить захоронения отходов

Снижение захоронения отходов минимум на 50 процентов является целью реформирования отрасли мусороперерботки в Подмосковье, заявил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган. Его слова приводятся на сайте регионального правительства во вторник, 5 июня.

По словам министра, в регионе запланировано строительство современных, высокотехнологичных комплексов по обработке отходов (КПО). Коган отметил, что уже рассчитаны стоимость и сроки возведения КПО, определен список потенциальных поставщиков оборудования.

«Благодаря системе "умных" сепараторов, появится возможность отделять не менее 30% органики, направляя ее на производство компоста. На автоматических линиях будут также извлекаться пластик, бумага, стекло и жестяная банка — все это будет направлено на рециклинг», — говорится в сообщении.

Кроме того, к концу года все мусоровозы региона планируется подключить к системе ГЛОНАСС, а в 2019 году – оснастить датчиками подъема-опускания кузовов. Таким образом будет обеспечен тотальный контроль над потоками и практически исключены нарушения в отрасли.

4 апреля губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что собственники мусорных полигонов понесут ответственность за нарушение экологических норм. Речь идет как о технологии дегазации, так и допущении выбросов газа. Он подчеркнул, что «расстрела не будет», а вот штраф оплатить придется.