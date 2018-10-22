Грустный турок попытался найти утешение в полиции и угодил под арест

Житель турецкого Стамбула Шериф Джан (Şeref Can) был арестован за то, что позвонил в полицию 45 210 раз за год. Об этом сообщает издание Daily Sabah.

Каждый день с мая 2017 года по май 2018 года турок звонил в полицию более 100 раз и просил оператора поговорить с ним. Мужчина предстанет перед судом за препятствование осуществлению полицейскими профессиональных обязанностей.

Во время допроса 55-летний Джан заявил, что так часто звонил в полицию, чтобы с кем-нибудь поговорить. «Я развелся с женой около двух лет назад. Я постоянно пил и звонил в полицию, потому что страдал от депрессии и одиночества», — объяснил он. Мужчина признал свою вину, раскаялся в содеянном и обещал, что больше не будет так поступать.

Суд может приговорить Джана к тюремному сроку до пяти лет.

В феврале сообщалось об аресте безработного японца, позвонившего 159 раз за полтора часа в государственную службу занятости, но так ничего и не сказавшего. Соотечественники, обсуждавшие новость в интернете, сочли причиной поведения мужчины болезненную стеснительность.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!