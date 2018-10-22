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«Норникель» и BASF поработают над производством аккумуляторных материалов

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«Норникель» и BASF начинают стратегическое сотрудничество для удовлетворения растущего спроса на аккумуляторные материалы для электромобилей. Для этого будет построено предприятие по производству аккумуляторных материалов рядом с никель-кобальтовым заводом «Норникеля» в городе Харьявалта (Финляндия). Об этом сообщает пресс-служба российской компании.

Финансирование проекта — часть многоступенчатого инвестиционного плана BASF на сумму 400 миллионов евро, анонсированного в прошлом году и основанного на производстве исходных материалов для аккумуляторных батарей, которое было запущено в Харьявалте в 2018 году. Запуск предприятия запланирован на конец 2020 года и позволит полностью обеспечивать около 300 тысяч электромобилей в год материалами BASF для аккумуляторных батарей. Новый завод в Харьявалте будет использовать местные возобновляемые источники энергии, включая гидро- и ветряную энергию, а также энергию биомассы.

Кроме того, BASF и «Норникель» подписали долгосрочное соглашение на поставку никелевого и кобальтового сырья, которое производится на рафинировочном заводе «Норникеля». Условия соглашения предусматривают надежные поставки из локального источника сырья для производства батарей в Европе.

«Мы верим, что электромобили способны изменить никелевую промышленность на глобальном уровне, и „Норникель“, как ведущий поставщик очищенного никеля в мире, имеет уникальное расположение для поддержки этих изменений», — отметил старший вице-президент «Норникеля» Сергей Батехин. «Мы особенно гордимся тем, что наша компания играет важную роль в поддержке развития „зеленой“ экономики как в Европе, так и по всему миру. „Норникель“ подтверждает приверженность устойчивому долгосрочному развитию своей базы ресурсов и статусу ответственного участника глобальной системы снабжения материалами», — добавил Батехин.

Подразделение катализаторов в составе концерна BASF (BASF Catalysts) является ведущим мировым поставщиком катализаторов для промышленных процессов и защиты окружающей среды.

«Норильский никель» — диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем никеля и палладия, ведущим производителем платины, кобальта, меди и родия в мире.

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