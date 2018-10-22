Московский полицейский умер от страха потерять должность

Прапорщик отдельной роты ППС и личный водитель бывшего начальника ОМВД по Пресненскому району найден мертвым в своей квартире на Рублевском шоссе. Об этом в понедельник, 22 октября, сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, тело 33-летнего мужчины обнаружила его подруга. Оно находилось в комнате со спортивным турником, рядом был ремень.

19 октября у полицейского был последний день работы на должности водителя начальника ОМВД полковника полиции Алексея Платонова.

Недавно на его место был назначен бывший начальник ОМВД по Хорошевскому району подполковник Василий Разыграев; 22 октября его представили личному составу.

«Неизвестно, удержался ли бы [погибший] на своем месте, — ведь его работа непыльная, многие стремятся занять эту должность. (...) Эти мысли, несомненно, полицейского тревожили», — отмечает издание.

11 октября в квартире на юго-востоке Москвы нашли мертвым полковника Службы внешней разведки. Оказалось, что накануне мужчина попал в ДТП, отказался от госпитализации и скончался от травм.

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