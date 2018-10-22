Хабаровчан отправили в тайгу за шишками и бросили

Спасатели эвакуировали на вертолете восьмерых сборщиков шишек из тайги в районе поселка Кукан Хабаровского края. За ними не приехали работодатель. Об этом в понедельник, 22 октября, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

По предварительным данным, мужчин завезли на вездеходе в лес в 70 километрах от поселка. Через три дня работодатель должен был вернуться, но он этого не сделал и на связь не выходил. Группа решила выбираться самостоятельно, так как запас еды закончился. На месте остался только один человек, которые не мог самостоятельно добраться до населенного пункта.

Выйдя из тайги, шишкари обратились к спасателям. На место вылетели сотрудники МЧС, полицейский и врач. Оставшегося мужчину обнаружили быстро. Выяснилось, что помощь нужна не только ему, но и еще одной группе людей, оказавшихся в таком же положении. В итоге в Хабаровск доставили восемь человек.

Сборщика, жаловавшегося на здоровье, осмотрели врачи, его состояние признали удовлетворительным.

По факту случившегося проводится проверка.

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