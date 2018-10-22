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Французский школьник принес на урок игрушечный пистолет и попал под суд

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leparisien.fr

15-летний ученик лицея во французском городе Кретей угрожал учительнице игрушечным пистолетом. Теперь ему грозит до 3,5 лет тюрьмы. Об этом сообщило издание Le Parisien.

Инцидент, произошедший 18 октября, засняли и выложили в сеть одноклассники подозреваемого. На видео подросток, направив на преподавателя оружие, требует отметить его присутствие на уроке, несмотря на опоздание. Другие ученики смеются, один из них демонстрирует неприличные жесты в сторону камеры.

Учительница написала заявление в полицию на следующий день, 19 октября. Хотя пистолет в руке ученика был игрушечным, его действия классифицируются как уголовное преступление с отягчающими обстоятельствами. Если бы школьнику уже исполнилось 16, ему грозило бы до семи лет тюремного заключения, но в силу возраста он может рассчитывать только на половину срока.

Подозреваемый явился в полицию в тот же день вместе со своим отцом. По его словам, все произошедшее было шуткой, а не реальной попыткой запугать учительницу. Он также заявил, что не знал о том, что его снимают. В воскресенье он предстал перед судьей по делам несовершеннолетних. На время расследования его обяжут посещать занятия, но переведут в другую школу.

21 октября министр образования Жан-Мишель Бланке и министр внутренних дел Кристоф Кастанер выпустили совместное заявление, где анонсировали экстренное совещание по вопросу школьного насилия в бедных пригородах.

Президент Франции Эмманюэль Макрон отреагировал на инцидент у себя в Twitter. «Угрожать преподавателю недопустимо. Я попросил министров (...) принять все необходимые меры, чтобы такого не происходило в школах», — написал он.

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