Обнявшийся с Макроном чернокожий попался на наркотиках

Чернокожий мужчина, пообещавший президенту Франции Эммануэлю Макрону больше не совершать преступлений, был арестован. Об этом сообщает Voice of Europe.

Глава государства сфотографировался с молодыми людьми с криминальным прошлым 29 сентября — во время поездки на остров Сен-Мартен в Карибском море, пострадавший от разрушительного урагана «Ирма» год назад. Среди них был и 19-летний Ро Ф. (Reault F), незадолго до этого отбывший срок за кражу (на снимках он в черной бандане — прим. «Ленты.ру»).

Макрон заставил его пообещать в дальнейшем обойтись без новых безрассудств, после чего посетил его дом.

Однако уже 14 октября Ро был арестован. Стражи порядка нашли у него наркотики, после чего молодой человек попытался скрыться, но его поймали.

За снимки с полуголыми чернокожими людьми Макрона ранее высмеяли в сети. На одном из кадров президент Франции приобнял чернокожего, который стоял в одних штанах. На другом его запечатлели в обнимку с молодым человеком, который показывал в камеру средний палец.

Пользователи соцсетей отметили, что подобное поведение неприемлемо для главы государства. Некоторые даже усомнились в дееспособности Макрона.

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