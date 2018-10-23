В США на ядерном объекте сработала аварийная сигнализация

В американском штате Техас на заводе по производству ядерного оружия «Пэнтекс» сработала аварийная сигнализация, сообщает Breaking 911 во вторник, 23 октября.

Как уточняется, на объекте сработала система реагирования на чрезвычайные ситуации. Службы по управлению ЧС в близлежащих округах уведомили о случившемся. О пострадавших пока не сообщается. Все сотрудники предприятия были эвакуированы.

Детали произошедшего также не уточняются.

Завод «Пэнтекс» занимается окончательной сборкой боезарядов для армии США и Великобритании и является одним из ключевых элементов по пополнению их ядерных арсеналов, говорится на сайте завода. Объект занимает площадь в 65 квадратных километров и находится в городе Амарилло, штат Техас.

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