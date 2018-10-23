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Ermanno Scervino выпустил сумку специально для Москвы

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Итальянский бренд Ermanno Scervino выпустил ограниченную серию сумок Faubourg в честь открытия бутика марки в московском универмаге «Крокус Сити Молл». Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 23 октября.

Модель из натуральной кожи травянисто-зеленого оттенка с массивной наплечной цепочкой из серебристого металла и такой же цепочкой на ручке украшена фирменным шелковым платком в тон.

Сумка Ermanno Scervino Faubourg впервые была создана в 2011 году в честь открытия бутика марки в Париже на Rue du Faubourg Saint-Honoré и стала ключевой моделью бренда. Каждый сезон модель перевыпускают в разных цветах и материалах. Сумка производится вручную в ателье бренда во Флоренции.

Сумка выпущена в двух размерах и уже представлена в бутике Ermanno Scervino в «Крокус Сити Молле». Стоимость большой сумки — 247 270 рублей, маленькой — 167 000 рублей.

Бренд Ermanno Scervino специализируется на выпуске женской, мужской и детской одежды, а также аксессуаров класса люкс. Компания была основана в 1997 году. В 2006-м один из создателей марки — Эрманно Даэлли — разработал одежду для российской олимпийской сборной, выступавшей на соревнованиях в Турине.

Летом 2018 года известный фотограф моды Питер Линдберг снял рекламную кампанию для итальянского бренда одежды и аксессуаров класса люкс для мужчин и женщин Ermanno Scervino. В главной роли в рекламном видеоролике и фотосессии выступила итальянская топ-модель Мариякарла Босконе, а ее партнером по съемкам стал Виктор Норландер. Сюжетом съемки послужила романтическая история, а «декорациями» — улицы и набережные Парижа.

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