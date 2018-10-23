Взбесившийся пассажир ударил телефоном по лицу сотрудника аэропорта и поплатился

В сети появился видеоролик с разъяренным авиапассажиром, который накричал на сотрудника аэропорта и ударил его телефоном по лицу. Запись опубликовало издание Daily Mail.

Инцидент произошел в международном аэропорту Циндао Лютин, Китай. Авиакомпания отменила вылет из-за плохих метеоусловий, но предоставила своим клиентам жилье на одну ночь, денежную компенсацию и билеты на следующий рейс.

Однако один из путешественников рассвирепел из-за случившегося. Сперва разочарованный отменой рейса мужчина накричал на работника авиакомпании, а затем сильно шлепнул его смартфоном по щеке.

Сотрудники полиции схватили дебошира и задержали его на пять суток, но пользователи сети посчитали, что нарушитель заслуживает более строгого наказания. «Этого человека нужно занести в черный список всех авиакомпаний страны», — писали одни. «Неважно, насколько он был расстроен, он не имел права применять насилие», — возмущались другие.

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В июне пьяный россиянин накинулся на сотрудников службы безопасности в московском аэропорту Домодедово. Инцидент произошел после того, как нетрезвого мужчину сняли с самолета авиакомпании S7, который должен был вылететь из Москвы в Якутск. Когда сотрудники пытались вывести дебошира, он оказал сопротивление и устроил драку на трапе.

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