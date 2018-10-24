Сбежавшего в Южную Америку вора в законе Чебурашку связали с поджогом в Кирове

Директор строительной фирмы в городе Киров лишился дома после заочного спора с вором в законе Вадимом Сабрековым, известным в криминальных кругах, как Чебурашка. Об этом сообщает «Вятская особая газета».

Как отмечает издание, предметом спора между предпринимателем и криминальным авторитетом стал земельный участок площадью 5,5 тысяч квадратных метров на улице Московской, который бизнесмен выкупил под строительство. Ранее участок был оформлен на мать вора в законе — и тот, как отмечается в сообщении, захотел его вернуть.

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«Камера видеонаблюдения зафиксировала, как поджигатель перебрался через забор и бросил бутылку с зажигательной смесью на крышу новенького дома, на строительство которого [бизнесмен] потратил пять лет своей жизни», — говорится в сообщении. При этом издание отмечает, что в настоящее время сам Чебурашка «скрывается в Южной Америке».

23 октября родственники главного азербайджанского вора в законе Надира Салифова (Лоту Гули) сообщили, что он вновь задержан в Турции.

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