Американец потрогал женщину за интимные места и оправдался словами Трампа

В США мужчина, потрогавший женщину за интимные места в самолете, оправдался словами президента Дональда Трампа. Об этом пишет New York Post.

49-летний Брюс Майкл Александр находился на борту самолета, когда потрогал за правую грудь женщину, сидящую перед ним. Об этом говорится в заявлении полиции в штате Нью-Мексико. Пострадавшая рассказала, что задремала после посадки в самолет. Спустя примерно 20 минут после взлета она почувствовала что-то на свитере с правой стороны. В заявлении говорится, что сначала женщине показалось, что прикосновение было случайностью.

Однако спустя еще полчаса она почувствовала чьи-то пальцы на своей руке, которые сжали локоть, а затем медленно начали щупать правую часть ее торса в районе ребер и бюстгальтера. По ее словам, пальцы были «толстыми, волосатыми. а под ногтями была грязь».

После второго инцидента женщина развернулась и сказала, что не понимает, почему мужчина решил, что может ее касаться и потребовала прекратить это делать. После этого женщина пожаловалась сотрудникам экипажа, и ее пересадили в хвост самолета.

Когда мужчину арестовали за домогательства, он заявил, что сам президент страны сказал: «Хватайте их за ****** (интимные места)».

В 2016 году редакция The Washigton Post опубликовала видеоролик, снятый в 2005 году. В нем готовящийся к съемкам Трамп рассказывает своему собеседнику о том, что пытался заняться сексом с замужней женщиной, совершенно не ожидая ее согласия. «Когда ты знаменит, они позволяют тебе делать с ними что угодно — например, хватать их за ******, — все, что угодно», — сообщил Трамп.

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