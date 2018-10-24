Раскрыты новые подробности убийства главы ДНР

Telegram-канал WarGonzo опубликовал новые подробности убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, которое произошло 31 августа.

По информации авторов канала, самодельное взрывное устройство, заложенное в кафе «Сепар», было дополнительно оборудовано мини-камерой, позволяющей на 100 процентов идентифицировать цель.

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Кроме того, первоначально Захарченко собирался ехать в другое заведение. «Решение о смене маршрута было принято спонтанно и уже в пути, буквально за несколько минут до взрыва», — сообщают авторы расследования. Место, куда направлялся Захарченко, не называется.

Оба факта подтверждаются источниками в силовых структурах самопровозглашенной республики.

Александр Захарченко погиб 31 августа при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка, куда он прибыл почтить память скончавшегося днем ранее российского артиста Иосифа Кобзона. В результате взрыва глава ДНР получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью.

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