Кремль указал на причастность Киева к гибели Захарченко

Кремль делает выводы о причастности Киева к убийству главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко на основе информации, собираемой на месте преступления, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 22 октября.

«На основании той работы по выяснению обстоятельств и заказчиков этого убийства, которая ведется сейчас на месте преступления, на месте этого террористического акта. А также на основании других террористических актов, которые имели место в республиках Донбасса», — сказал Песков.

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Представитель Кремля добавил, что следствие ведут местные органы внутренних дел, они опираются на информацию, получаемую на месте событий.

Захарченко погиб 31 августа при взрыве в донецком кафе, куда он прибыл почтить память скончавшегося российского артиста Иосифа Кобзона. Практически сразу же после его гибели власти республики сообщили о задержании подозреваемых, которые заявили о причастности к произошедшему украинской стороны. В ДНР также говорят о причастности западных спецслужб.

Российский лидер Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым. Он заверил, что преступники не смогут «поставить народ Донбасса на колени».

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