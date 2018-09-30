Смерть Захарченко попала на видео

Последние минуты жизни главы ДНР Александра Захарченко попали на видео. Ролик опубликован на странице телеканала «Россия-1» в YouTube.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, как к зданию подъехали несколько машин. Из одного автомобиля вышел Захарченко и в сопровождении охраны направился ко входу. Первым в кафе зашел его телохранитель, чтобы проверить помещение. Вскоре раздался взрыв.

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Днем 31 августа в кафе «Сепар» в центре Донецка произошел взрыв, в результате которого погиб находившийся там глава ДНР. Он получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью. Сопровождавших его двух человек, в том числе министра доходов и сборов республики Александра Тимофеева, доставили в больницу.

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