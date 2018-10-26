Британец пришел в библиотеку и устроил поножовщину

В британском Манчестере мужчина напал с ножом на посетителей библиотеки. Об этом сообщает Mirror.

Мужчина, имя которого не называется, совершил атаку утром в пятницу, 26 октября. Пострадали три человека,их доставили в больницу. Один из пострадавших серьезно ранен, два других получили незначительные травмы.

Отмечается, что полиция прибыла на место немедленно. Нападавшего арестовали, его мотивы пока неизвестны. Библиотеку временно закрыли, полиция выясняет подробности произошедшего.

Ранее 26 сентября сообщалось, что в Китае женщина напала с ножом на детей в детском саду. Она ранила по меньшей мере 14 воспитанников. Полиция задержала ее на месте преступления, а пострадавших срочно госпитализировали.

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