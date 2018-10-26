Петербургские коммунисты посчитали Шнурова будущим преступником

Члены петербургского отделения партии «Коммунисты России» не захотели дополнять название аэропорта в Питере именем солиста группы Ленинград. Об этом сообщается на сайте коммунистов Петербурга.

Такое заявление по поводу имени Сергея Шнурова сделал депутат Сергей Малинкович. «Это совершенно неприемлемо, Коммунистическая партия выступает категорически против и предпримет акции протеста, если провокаторы будут накручивать счетчик за эту фигуру», — уточнил Малинкович.

Он добавил, что некорректно и недальновидно называть любые объекты в честь живущих людей. «Шнур может в будущем совершить какое-то уголовное преступление или мы можем узнать о нем что-либо абсолютно неприглядное», — пояснил депутат. «Шнуров, бесспорно, способный музыкант, но объем ненормативной лексики в его песнях превышает всякие разумные пределы. Это может нравиться трудным подросткам, но в корне противоречит традициям и петербургской, и ленинградской культуры», — добавил Малинкович.

Также лидер петербургских коммунистов считает, что Шнуров до сих пор не повзрослел и не понял, что любые эмоции можно выразить в рамках русского литературного языка. «В советское время он был бы немедленно оштрафован или даже задержан первым же постовым за постоянную и публичную нецензурную брань. Ни один культурный человек не станет пользоваться петербургским аэропортом, если его вздумают назвать в честь Шнура!» — заключил Малинкович.

Ранее в октябре сообщалось, что жители регионов выдвинули имя лидера музыкальной группы «Ленинград» Сергея Шнурова в качестве дополнительного названия аэропорта в Санкт-Петербурге. Для включения в лонг-лист конкурса кандидатам необходимо набрать более 500 голосов. Отмечалось, что, помимо Шнурова, к этому порогу приблизился философ Иммануил Кант, в честь которого предложили назвать аэропорт в Калининграде.

11 октября в России запустили общенациональный конкурс «Великие имена России». Согласно концепции проекта, названия 45 российских аэропортов дополнят именами выдающихся соотечественников: музыкантов, художников, ученых, военных и так далее. При этом выбранные имена будут дополнительно присвоены уже имеющимся официальным названиям аэропортов страны.

Голосование будет проходить в четыре этапа. До 28 октября жители регионов смогут предложить имена своих великих соотечественников, затем организаторы конкурса создадут лонг-листы конкурса, после этого составят шорт-листы и по результатам финального голосования выберут победителей.

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