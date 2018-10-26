СК сообщил о жертвах наводнения на юге России

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю в связи с гибелью людей в наводнении на юге России возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

«В селе Кривенковское Туапсинского района во дворе частного дома было обнаружено тело 71-летней местной жительницы, а чуть позже в квартире первого этажа затопленного дома — тело 81-летнего мужчины. По заключению экспертов, оба погибли от утопления. В станице Кабардинской Апшеронского района обнаружены тела трех погибших, в городе Хадыженске — тело мужчины. А в самом городе Туапсе без вести пропала 67-летняя женщина: потоком воды ее смыло в водосточную яму, а затем унесло течением», — заявили в СКР.

Наталья Трифанова, официальный представитель Следственного управления СКР по Краснодарскому краю

Сейчас идет осмотр мест происшествий, проводится комплекс первоочередных следственных действий, уточнили в ведомстве. Информации о других погибших не поступало.

Все следственные действия будут проводиться в рамках единого уголовного дела, к расследованию которого привлечены наиболее опытные следователи и криминалисты. Следствию предстоит установить ответственность должностных лиц, ответственных за оповещение населения и его эвакуацию при в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

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