Порошенко нарушил протокол и ответил Лукашенко

Президент Украины Петр Порошенко нарушил протокол на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, чтобы отстоять позицию Киева. Об этом сообщает «112 Украина».

Встреча прошла в городе Гомель в Белоруссии на форуме регионов. По протоколу первым выступил Порошенко, который акцентировал внимание на вопросах развития торговли, экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран. После этого выступил Лукашенко, который также сказал о важности экономических и культурных вопросов, однако в конце выступления упомянул «братоубийственную войну на Донбассе» и отметил, что вооруженный конфликт должны решать три славянских народа.

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«Это наша беда, это наша проблема — ни европейцы, ни американцы, ни кто-то другой — это мы должны решить проблему, чтобы она не была заморожена», — заявил Лукашенко.

В ответ на это украинский лидер снова взял слово, нарушив регламент, и ответил коллеге. Он поблагодарил Белоруссию за поддержку и заявил, что Россия должна вывести войска с Донбасса. «В чем заключаются минские договоренности? Все очень просто: умоляем, уберите свои войска, Россия, с нашей территории», — сказал Порошенко.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Россию в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Москва эти обвинения отвергает.

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