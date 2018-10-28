«Команда Путина» устроила праздник для бабушек и дедушек

Активисты движения Putin Team («Команда Путина») вместе со школьниками организовали концерт в доме престарелых. Об этом в воскресенье, 28 октября, сообщили «Ленте.ру» представители движения.

По словам активистов, за несколько дней до праздника они получили письмо от учащихся Электрогорского лицея. «Ребята написали, что хотят отметить День бабушек и дедушек добрым делом. Они очень хотели навестить подопечных дома престарелых, ведь тех, у кого есть внуки, поздравят — а тем, у кого внуков нет, в этот день тоже хочется внимания», — рассказали активисты.

В результате «Команда Путина» помогла школьникам организовать поездку в Орехово-Зуевский интернат, где ребята смогли провести концерт по случаю Дня бабушек и дедушек. «Дети пели песни, танцевали, читали стихи со своими пожеланиями бабушкам и дедушкам, затем вместе пили чай. Школьники общались с пожилыми людьми, а подопечные интерната, в свою очередь, делились со школьниками своими историями и душевным теплом», — поделились организаторы.

День бабушек и дедушек отмечается в более чем 30 странах, в том числе и в России. Его цель — показать ценность и значимость старшего поколения, а также подчеркнуть его важную роль в воспитании внуков.

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