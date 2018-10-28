Хакеры слили интимные фотографии Мамаева с женой

Хакеры взломали Instagram-аккаунт актрисы Марии Горбань и опубликовали интимные фотографии российских звезд и бизнесменов. Киберпреступники предлагают продать весь архив снимков любому желающему.

Горбань подтвердила, что ее основной аккаунт в соцсети был взломан. «Простите за тот стыд и позор на моем основном профиле. Его взломали, и в данный момент все делается для того, чтобы вырвать его из рук злоумышленников», — написала актриса.

Материалы по теме «Женщины — сами по себе страшное оскорбление» Зачем злые джихадисты воруют и сливают в сеть снимки голых звезд

В числе опубликованных фотографий интимные снимки футболиста Павла Мамаева и его супруги Аланы, жены главы «Госконцерта» и председателя совета директоров РМГ Сергея Бунина, певицы Юлии Ковальчук и бизнесмена Дмитрия Якубовского с его женой.

Ранее 12 октября жена полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева Алана заявила, что неизвестные шантажируют ее и угрожают выложить в сеть интимное фото супругов. После этого бывшая модель удалила свои аккаунты в соцсетях.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!