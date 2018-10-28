Ошибка капитана «Реала» помогла «Барселоне» одержать разгромную победу

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Ошибка капитана «Реала» Серхио Рамоса позволила нападающему «Барселоны» Луису Суаресу оформить хет-трик в матче 10-го тура чемпионата Испании. Видеозапись появилась в группе «СИЛА ТВ» во «ВКонтакте».

На 83-й минуте Рамос принял мяч на грудь, однако оступился и упал. Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто перехватил мяч и вывел Суареса один на один, тот забил свой третий мяч во встрече и четвертый гол своей команды.

Окончательный счет установил на 88-й минуте полузащитник Артуро Видаль — 5:1.

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