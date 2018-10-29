Кинозвезды похвастались часами

Официальные представительницы швейцарского часового бренда Omega — актрисы Николь Кидман и Лю Шиши, модели Синди Кроуфорд и Алессандра Амбросио — продемонстрировали часы из новой коллекции Constellation "Manhattan". Об этом «Ленте.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда в понедельник, 19 октября.

Циферблат часов, оснащенных автоматическим механизмом калибра OMEGA 4061, выполнен из австралийского белого опала, корпус диаметром 28 миллиметров и браслет модели — из золота Sedna 750 пробы. Безель часов украшают 154 бриллиантов, инкрустированных в технике snow setting, браслет — 192 бриллианта классической огранки и 4 бриллианта «звездной» огранки Constellation (они образуют рисунок «падающей звезды»).

Синди Кроуфорд Фото: Omega 1 /5

Декор циферблата, в том числе 12 часовых меток из рубинов багетной огранки, навеян архитектурным обликом Манхэттена и деталями знаменитой статуи Свободы. В специальной лимитированной коллекции Constellation "Manhattan" предлагаются также часы с метками из бриллиантов, сапфиров либо изумрудов.

Швейцарская часовая компания Omega основана Луи Брандтом в 1848 году в Ла-Шо-де-Фоне. Она выпускает часы сегмента люкс, оснащенные высокоточными механизмами с системой антимагнитной защиты. Omega выступает официальным хронометристом Олимпийских игр. На Олимпиаде 2020 года в Токио Omega станет официальным хронометристом в 29-й раз с 1932 года.

В сентябре 2018 года Omega представила очередную версию часов Seamaster Diver 300М, которые появлялись на экране в пяти сериях «Бондианы». В новой линии — 14 новых моделей в 42-миллиметровых корпусах (шесть — в корпусах из нержавеющей стали, восемь — в комбинированном корпусе из стали и золота).

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