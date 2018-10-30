Популярные блогеры отправились к знаменитой скале и погибли

Блогеры-путешественники Вишну Вишванат (Vishnu Viswanath) и Минекаши Мурти (Meenakshi Moorthy) погибли в результате падения с почти 250-метровой высоты в Йосемитском национальном парке в Калифорнии. Об этом сообщает издание San Francisco Chronicle.

Пара блогеров сорвалась со скалы Тафт-Пойнт — большой обзорной площадки, где туристы часто делают снимки. Их тела опознали 29 октября. Вишванат и Мурти были уроженцами Индии, в США они переехали по работе.

Представитель заповедника Джейми Ричардс (Jamie Richards) сообщил, что причины несчастного случая пока неизвестны. «Мы до сих пор не знаем, что вызвало падение. Мы пытаемся понять, что произошло. Возможно, мы никогда не узнаем», — сказал он. Предположительно, расследование инцидента займет несколько недель.

Вишванат и Мурти вели совместный блог о путешествиях Holidays and HappilyEverAfter. На их Instagram подписаны более 13 тысяч человек. Коллеги охарактеризовали их как счастливую и жизнерадостную пару. Они убеждены, что падение стало трагической случайностью.

По данным спасательной службы Йосемитского национального парка, всего за время работы заповедника трагически погибли более 800 человек. Большинство из них пытались сделать живописную фотографию.

Ранее американский фотограф Мэттью Диппел (Matthew Dippel) случайно запечатлел предложение руки и сердца, сделанное на скале Тафт-Пойнт. Он ждал своего друга в парке, когда увидел, что незнакомец решил сделать предложение своей девушке.

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