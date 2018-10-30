В Москве бесплатно выступит Джо Класселл

В Москве пройдет бесплатная карибо-хаусовая вечеринка Bacardi Dancefloor Club Night. Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы.

В лайн-апе — американский диджей и продюсер Джо Класселл и итальянец Clap! Clap!, который представит лайв-программу. Среди местных участников события Lay-Far, Андрей Чагин, Леонид Липелис, Koyil и дуэт Geju.

Вечеринка пройдет в пятницу, 2 ноября, на крыше клуба Heaven Moscow. Вход свободный, будет действовать фейсконтроль.

С подробностями можно ознакомиться на сайте.

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