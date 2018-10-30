Журналист пошутил про жертву авиакатастрофы и навлек гнев футбольных фанатов

Британский спортивный журналист «Би-би-си» Дэн Роан (Dan Roan) пошутил насчет одной из жертв падения вертолета владельца ФК «Лестер» Вичая Шриваддханапрабхи. Позднее мужчине пришлось извиниться за свои слова, пишет The Daily Mail.

Роан посетил поминки неподалеку от места катастрофы, которое превратили в мемориал. Он обсуждал с коллегой падение вертолета, и речь зашла о погибших. Журналист отметил, что бывшая тайская королева красоты Нурсара Сукнамай (Nusara Suknamai), которая находилась в вертолете, была любовницей Шриваддханапрабхи.

«Ну, если вы миллиардер или знаменитость, это относительно ожидаемо, поэтому не нам судить», — добавил Роан. Судя по всему, журналист не заметил, что его слова были записаны на камеру. Позднее запись опубликовали в интернете. Пользователи сети моментально пристыдили журналиста. Они осудили Роана за неуважение к жертвам катастрофы.

«Мне плевать, что это был личный разговор вне эфира. Тот факт, что вы это сказали в наш самый темный час, показывает, какой вы человек», — написал один из футбольных фанатов.

«Вы стояли всего в нескольких метрах от мемориала. Так неуважительно, бездумно и больно», — отметил другой комментатор.

Спустя некоторое время журналист в Twitter попросил прощения за свои слова. Он написал, что не хотел никого обидеть.

Вертолет владельца ФК «Лестер» Вичая Шриваддханапрабхи разбился 28 октября, вскоре после матча Английской премьер-лиги «Лестер» — «Вест Хэм». На борту находилась бывшая тайская модель Нурсара Сукнамай, которая была одной из сотрудниц футбольного клуба. Кроме того, в результате катастрофы погибли девушка миллиардера Изабела Роза Лечович (Izabela Roza Lechowicz), пилот Эрик Сваффер (Eric Swaffer) и еще один сотрудник футбольного клуба, Кавепорн Пунпарэ (Kaveporn Punpare).

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!