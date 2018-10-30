Стало известно будущее затонувшего в Мурманске плавдока

Операция по подъему плавучего дока ПД-50, затонувшего в Мурманске при выходе из него авианосца «Адмирал Кузнецов», займет не менее полугода. Об этом рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Собеседник агентства отметил, что работы потребуют особого внимания из-за больших размеров и технических характеристик затонувшего сооружения. «Многое зависит от того, в каком положении он находится, — стоит ли он на прямом киле или лежит на боку. Поскольку при затоплении плавдока образовался его крен, то он, скорее всего, лежит на боку, что, конечно, затруднит операцию», — приводит его слова агентство.

Процесс подъема может затянуться на целый год. Собеседник ТАСС предположил, что взамен затонувшего ПД-50 для ремонта судов может быть использован другой док ПД-1, который находится в Северодвинске.

30 октября стало известно о том, что крупнейший в мире плавучий док ПД-50 затонул во время ремонта крейсера «Адмирал Кузнецов». Инцидент произошел в Мурманской области на 82-м судоремонтном заводе, когда на доке упали два башенных крана.

Также сообщалось, что в результате происшествия пострадали четверо рабочих и один человек пропал. Крейсер в ходе затопления дока поврежден не был.

Судно «Адмирал Кузнецов» находилось на ремонте, который должен был завершиться в 2021 году. Планировалось, что корабль получит новое энергетическое оборудование и вооружение. Крейсер является единственным авианосцем в составе Военно-морского флота (ВМФ) России.

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