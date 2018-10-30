«Норникель» изучит ожидания жителей Заполярья

«Норникель» исследует ожидания горожан при разработке производственных и социальных программ для сотрудников предприятий и жителей четырех населенных пунктов — Норильска, Мончегорска, Никеля и Заполярного, сообщает пресс-служба компании.

Задача исследования «Социальный портрет горожанина» — сформулировать ожидания жителей и понять реальное положение дел в каждом из городов, чтобы определить приоритеты развития на ближайшие 10 лет. В рамках эксперимента, проводимого на технологической платформе IT-разработчика Seendex, каждый участник сможет внести идеи по улучшению городской среды, которые впоследствии будут использованы при формировании мастер-плана территории.

Ожидается, что сбор информации продлится две недели: для этого потребуется зайти на сайт norilsk.seendex.ru или kp.seendex.ru, либо скачать мобильное приложение Seendex Evolution. Данные будут обработаны при помощи искусственного интеллекта. Кроме того, будет сформирован пул активных участников опроса, которых пригласят в очный тур проекта для более детальной проработки перспектив развития городской среды.

Куратор проекта в Красноярском крае — «Агентство развития Норильска», в Мурманской области — Акционерное общество «Кольская ГМК».

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