Новый глава Петербурга потребовал превратить каждый сантиметр в «золотое яичко»

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, назначенный на этот пост 3 октября, раскритиковал городское правительство во время рассмотрения поправок в генеральный план. Вице-губернатор Игорь Албин предложил брать пример «с наших врагов». Об этом сообщает «Фонтанка».

Закон об изменениях в генплан увеличивает процент зон деловой застройки в городе. Во время его обсуждения чиновники не смогли ответить на некоторые вопросы врио градоначальника, например, сколько петербуржцев живет в коммунальных квартирах.

Беглов также раскритиковал ситуацию с транспортом, заявив, что метро развивается «нехорошо», маршрутки «обирают» жителей, а жилая застройка «опережает и социалку, и транспортную инфраструктуру». «Сходите в приемную правительства, почитайте обращения граждан», — заявил чиновник.

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Вице-губернатор Игорь Албин отметил, что не все экономические прогнозы Смольного сбываются, и предложил брать пример «с наших врагов», то есть западных компаний, которые лучше предсказывают развитие городов.

Беглов в ответ заявил, что правительство не имеет права на ошибку. «Я вас пытаю так долго не потому, что я вредный. Это развитие города. Мы должны обеспечить высокотехнологичными рабочими местами наших жителей. У нас ни одного субъекта с таким количеством жителей. А в городе нет нефти и газа. Люди у нас должны головой деньги зарабатывать, и каждый квадратный сантиметр мы должны сделать золотым яичком», — заявил врио губернатора, добавив, что пока петербуржцы все чаще на «Сапсанах» ездят на заработки в Москву.

Рассмотрение вопроса о поправках в генплан перенесли на неделю.

3 октября президент России Владимир Путин предложил Георгию Полтавченко, который управлял Петербургом с 2011 года, возглавить совет директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Врио губернатора был назначен Беглов, который до этого был полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе. Путин предложил Беглову проработать на посту губернатора до сентября 2019 года, а затем решить, идти ли на выборы.

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