Россиянка родила в супермаркете

В Омской области жительница города Называевска отправилась за покупками и родила прямо в магазине «Низкоцен». Запись с камеры видеонаблюдения опубликовало местное издание «НГС Омск».

По словам сотрудников магазина, покупатели отнеслись к происходящему на удивление спокойно. Роды принимала кассир и две подруги беременной женщины, которые пришли вместе с ней. Ребенок появился на свет еще до приезда медиков, мальчика назвали Иваном.

Позже выяснилось, что это уже шестой ребенок в семье 28-летней женщины. В прошлый раз фельдшер принимала у нее роды прямо в карете скорой помощи.

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