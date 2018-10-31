Россиянин выкопал на даче десятки простреленных черепов

Житель Благовещенска выкопал на дачном участке человеческие кости и черепа с огнестрельными отверстиями. Об этом в среду, 31 октября, сообщает ИА «Амур.инфо».

Как рассказал журналистам Виталий Кваша, первую находку он сделал две недели назад, выкапывая яму под фундамент. На сегодняшний день он обнаружил кости и простреленные черепа десяти человек. По словам Виталия, на участок приезжали сотрудники правоохранительных органов и забрали часть останков.

В Следственном комитете ТАСС рассказали, что по факту обнаружения останков проводится проверка. Кости и черепа направлены на судебно-медицинскую экспертизу, будет проведено медико-криминалистическое исследование, которое установит возраст и пол захороненных.

Как отметил представитель следственного управления СК РФ по Амурской области Олег Мясоедов, специалисты предполагают, что это могут быть останки репрессированных граждан.

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